11 военнослужащих заболели корью в Очакове Николаевской области. Об этом сообщила журналистам начальник медицинской службы части А2637 Лариса Бровко, передают "Украинские Новости".

"На данный момент в части А2637 объявлен карантин. С тяжелой формой болезни 4 человека находятся на лечении в Николаевской областной инфекционной больнице, а 7 военнослужащих, у которых легкая форма, лечатся амбулаторно, у себя дома", - сказала Бровко.

При этом в самом Очакове вспышки кори нет.

Как сообщала "Страна", под Киевом медики зафиксировали вспышку кори и ветрянки среди военнослужащих. В Ирпенском районе обнаружено 11 случаев заболевания ветрянкой и корью, в больницы обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Уже созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний.

Мы писали, что из-за вспышки кори в Ужгороде закрыли детский сад.

Также Минздрав назвал области Украины, где люди больше всего болели корью.