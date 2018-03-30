Похолодание и осадки, которые обрушились на территорию сразу нескольких областей Украины, обусловлены масштабным циклоном, чьи фронты принесли снег и дожди в самом конце первого весеннего месяца.

"Снег в марте в Украине был, бывает и будет. Снег в Украине бывает даже в апреле", успокаивает сограждан синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"26 апреля 1987 Киев засыпало снегом по щиколотку. Субъективная высота снега запомнилась, потому что я тем далеким вечером, театрально одетая, выходила из Молодежного театра после "Диктатуры совести" в постановке Леся Танюка. Вот как погода и климат способствуют развитию памяти и воспоминаний. Собственно, укреплению истории. Пусть и маленькой", смеется Наталья.

"Заморозки, то есть, снижение температуры воздуха до нуля и даже в небольших «минусов», бывают в Украине в мае и даже в июне. Это уже не моя субъективность, а многолетние наблюдения, статистика. Словом, климат у нас такой. Умеренно-континентальный. А пока, кто не выбросил елку - к ним идем в гости и оттуда будем вести репортаж о погоде ближайших дней. И вот здесь я уже слышу стройные голоса всегда критически настроенных граждан, которым не то что наша погода, даже климат Украины, а также расположение планет в Солнечной системе не нравится", продолжает шутить синоптик.

"Потому что завтра к нам снова придет атмосферный фронт и принесет осадки в западных и северных областях. И эти осадки ближайшей ночью могут быть в виде снега и мокрого снега. Днем в пятницу атмосферу попустит, все же преобладать дожди, разве что на Черниговщине и Сумщине может еще полетать снег. В восточных областях, на юге и в центральной части (кроме Винницкой) завтра будет преобладать сухая погода", утверждает Наталья.

"Температура воздуха начнет выбираться из снежных завалов позднего марта. Самой высокой она будет на Юге и Западе, днем ​​до + 5 + 11 градусов. В большинстве областей + 3 + 7 градусов. Холодными останутся Черниговщина, Сумщина и Харьковская область - там 0 + 4 градуса даже днем. В Киеве ночью - мокрый снег, днем ​​30-го марта - дождь. Температура воздуха ночью 0, -1 градус, днем ​​в пятницу до + 3 + 5 градусов", прогнозирует метеоролог.

"31-го марта и 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве температура - уууууух !! - как подскочит! Столбики термометров поужинать до + 12 + 17 градусов. При этом разгоняется, как бешеный ветер. В понедельник-вторник - похолодает", пишет Диденко.

"Погоду снова все будут ругать и это прекрасно, потому что это означает, что внимание к синоптической ситуации в Украине самое высокое. Пусть так и будет. Пусть метеорологические явления всегда будут нашей главной темой для общественного обсуждения. Когда больше люди обсуждают погоду, они спокойнее воспринимают окружающую реальность", резюмирует Диденко.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала, почему похолодание будет кратковременным и когда вернется тепло, а также о том, что опубликованы фото циклона, чьи фронты несут в Украину похолодание и дожди.