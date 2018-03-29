Украинская экономика рискует потерять огромную долю валютных поступлений, так как польские работодатели заманивают заробитчан долгосрочными контрактами и постоянным местом жительства. Об этом пишет UBR.ua.

Всего за 2018 год, под данным НБУ, трудовые мигранты переслали домой $9,3 млрд (около 10% ВВП), поддерживая не только наш валютный рынок и курс гривни, но и экономику страны в целом. И больше всего денег пришло из Польши — $3,1 млрд. И это только то, что поступило по официальным каналам, через банковскую систему. То, что люди перевозят в руках и передают через знакомых, практически невозможно подсчитать.

Этих денег Украина скоро может недосчитаться. Если работяги уедут работать заграницу вместе со своими родными, то необходимость отправлять кому-то деньги просто отпадет сама собой.

"Заробитчане уже сейчас пытаются подольше остаться на заработках. Если раньше уезжали на 3-6 месяцев, то после двух-трех таких поездок, начинают искать пути перебраться заграницу жить, перевозят свои семьи. И все меньше отсылают в Украину. На чужбине копят на жилье, машину и жизнь на новом месте. А также берут кредиты на разные цели. По приезду второй супруг тоже находит себе работу", — рассказал председатель украинского профсоюзного движения "Трудовая Солидарность" Виталий Махинько.

Эксперты уверяют, что обустроить жизнь заграницей становится все проще. Обычно, после нескольких месяцев работы в Польше, мигранты сразу же подают на вид на жительство, а после этого перевозят семьи. С чем стало сложнее — это со временем: если раньше разрешительные документы нужно было ждать 2-3 месяца, сейчас процедура может затягиваться до года.

При этом польские чиновники каждый год облегчают процесс трудоустройства для украинцев. Для них в Польше даже решили создать агентство по делам трудовых мигрантов. Помимо этого, к 2030 году поляки планируют поднять уровень средней зарплаты у себя в стране до 1,5 тыс. евро. И готовят новые преференции.

"Польша стала единственным государством ЕС, куда можно въехать по безвизу и трудоустроиться. Человек может остаться в стране более чем на 90 дней, если у нее есть соглашение о труде, владельцы Карты поляка получают право проживания, а через год-гражданство ЕС и пособие. С 1 января 2018 года иностранцы могут на месте оформить разрешение на сезонную работу сроком до 8 месяцев. И регистрация трудоустройства теперь носит лишь информативный характер: работодателю не нужно будет месяцами ждать разрешения из воеводства, человек может работать легально со дня уведомления в воеводстве", — подчеркнула эксперт-международник Ирина Верещук.

Такой подход позволил полякам сразу на миллион увеличить работающее население страны. И хотя бы немного обуздать кризис на рынке труда, после того как молодежь стала массово уезжать на более щедрые заработки в западную Европу.

В планах Польши до 2050 года привлечь в страну еще порядка 5 млн трудовых эмигрантов.

"Порядка 2,5 млн поляков точно так же ежегодно выезжают на работу заграницу. В Германию или Ирландию, где уровень зарплат на порядок выше польских", — рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Наиболее востребованы в Польше представители рабочих специальностей. По данным социологической группы "Рейтинг", 77% наших работяг нанимают для физического труда: в сельском хозяйстве, строительстве и ремонте. Еще 16% работают в сфере услуг: домашняя работа, уход за стариками, ресторанный бизнес. И лишь 3% нашли себя в интеллектуальной отрасли.

Всех этих людей теряют украинские производители, которым приходится спешно закрывать образовавшиеся вакансии. Новых работников выбирают не только среди украинцев, но и из приезжих. Тех, кто отправился на заработки в Украину.

Однако их пока не так много, чтобы утолить кадровый голод на наших производствах, который обостряется с каждым днем. Вывод напрашивается сам: если власти на улучшат качество жизни в Украине, нас ждет такой же кризис на рынке труда, как и в Польше. А может даже сильнее.

Ранее "Страна" сообщала, что заробитчане приносят Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы.

Также украинские заробитчане перечислили из Польши около 100 миллиардов гривен в 2017 году.