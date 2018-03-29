Соцсеть Facebook упростит инструменты для отслеживания своих данных и разрешит удалять их, после скандала с использованием данных миллионов пользователей без их согласия.

Как сообщается в официальном блоге Facebook, компания добавит новый пункт в меню профиля.

Фото: newsroom.fb.com

Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления.

Facebook обещает, что пользователям будет проще загружать свои данные в соцсеть, включая фотографии, или переносить всё на другой аккаунт.

С помощью нового сервиса пользователям будет легче защитить свой профиль двухфакторной аутентификацией. Также компания позволит отслеживать всю информацию, которой делятся пользователи, видеть, кто из пользователей просматривает посты, удалять это и управлять рекламными объявлениями.

Все изменения вводятся на фоне скандала с данными cоцсети. Как стало известно, британская аналитическая лаборатория Cambridge Analytics незаконно использовала данные 50 миллионов пользователей Facebook. Как утверждают специалисты, эти данные были использованы предвыборным штабом Дональда Трампа для изменения мнения людей на выборы президента и повышение эффективности рекламной кампании.

Как сообщала "Страна", в суд США поступил коллективный иск на Facebook из-за утечки данных.

Мы писали, что названа дата, когда Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США по делу об утечке данных Facebook.

Также в ЕС дали Facebook две недели на разъяснение скандала с утечкой данных.