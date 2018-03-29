Представители фракций, депутатских групп и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудили возможность внедрения единой электронной карточки для персональной идентификации народных депутатов парламента следующего созыва. С помощью одной карточки нардепу будут не только голосовать, также она будет пропуском в здание Рады. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Участниками дискуссии был достигнут консенсус по внедрению и использованию народными депутатами Украины следующего созыва единой электронной карточки для персональной идентификации, входа в помещения и залы пленарных заседаний Верховной Рады Украины и голосования во время пленарных заседаний и заседаний комитетов", - сказано в сообщении на сайте парламента.

Было также высказано предложение пилотного внедрения отдельных элементов использования единой электронной карточки в Верховной Раде восьмого созыва.

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