Аферист выманил у женщин, с которыми знакомился через Tinder, больше сотни тысяч евро
Альберто Каваля Ортина, получившего прозвище "король Tinder" (Tinder - сервис быстрых знакомств - Прим. ред.), арестовали по обвинению в незаконном получении 150 тысяч евро. Об этом пишет The Metro.
По информации издания, мужчина обманул в общей сложности несколько десятков женщин, с которыми познакомился с помощью приложения для знакомств.
Задержан он был после того, как несколько жертв обратились за помощью в правоохранительные органы.
В общей сложности известно о тридцати случаях вымогательства со стороны Ортина. Он крал у женщин ювелирные украшения, а также банковские реквизиты.
Сообщается, что мужчина пропадал сразу же, как только получал от жертвы желаемое. Большинство женщин были настолько шокированы, что даже не сразу решились обратиться в полицию. Отследить его удалось по публикациям в Сети. Ортина задержали на улице Барселоны.
Мужчина был известен тем, что на загружаемых в аккаунты сервисов знакомств фото Ортин позировал с пачками банкнот на фоне роскошных интерьеров, он представлялся бизнесменом, юристом или врачом.
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