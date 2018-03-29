Альберто Каваля Ортина, получившего прозвище "король Tinder" (Tinder - сервис быстрых знакомств - Прим. ред.), арестовали по обвинению в незаконном получении 150 тысяч евро. Об этом пишет The Metro.

По информации издания, мужчина обманул в общей сложности несколько десятков женщин, с которыми познакомился с помощью приложения для знакомств.

Задержан он был после того, как несколько жертв обратились за помощью в правоохранительные органы.

В общей сложности известно о тридцати случаях вымогательства со стороны Ортина. Он крал у женщин ювелирные украшения, а также банковские реквизиты.

Сообщается, что мужчина пропадал сразу же, как только получал от жертвы желаемое. Большинство женщин были настолько шокированы, что даже не сразу решились обратиться в полицию. Отследить его удалось по публикациям в Сети. Ортина задержали на улице Барселоны.

Мужчина был известен тем, что на загружаемых в аккаунты сервисов знакомств фото Ортин позировал с пачками банкнот на фоне роскошных интерьеров, он представлялся бизнесменом, юристом или врачом.

Как сообщала "Страна", мошенницы заставляют пенсионеров жениться из-за фальшивой беременности.

Ранее в Одессе поймали брачного афериста, который обманул 20 женщин.

Стало известно, что украинки стали в два раза чаще выходить замуж за иностранцев.