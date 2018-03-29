На календаре 29 марта, но зима не торопится уходить из Киева. Сегодня с утра опять шел снег, температура упала до -1 градуса.

Вот такую картину увидели жители города из своих окон.

Фото: facebook.com

Киевляне пишут с сарказмом, что то, что снег будет идти по летнему времени - не шутка.

Фото: twitter.com

"Обзавидоваться можно,,, Киев 29 марта!!! -холодно,сыро и снег :(", - пишет andre‏ в Twitter.

Фото: twitter.com/kalinfeld

Фото: twitter.com

Фото: instagram.com

Фото: twitter.com

Выход из зимы будет постепенным. Синоптик Наталка Диденко в своем метеоблоге пишет, что в Киеве ближайшие дни будут с батутными прыжками осадков, температуры воздуха и атмосферного давления.

30 марта еще будет преобладать прохладная погода, днем до +4,+5 градусов, будет идти периодический дождь.

31 марта и 1 апреля в столице существенно потеплеет. Днем ожидается до +12+15 градусов. Однако усилится юго-восточный ветер, в воскресенье во второй половине дня пройдут дожди. Поэтому кричать друг другу "не я бью, верба бьет, за неделю Пасха" лучше утром, пишет Диденко.

Она, кстати, обещает, что нынешней снег - уже последний в эту зиму.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала о снеге и скользкой дороге. На Бориспольской трассе перевернулся микроавтобус.

Также в Украину опять идут мокрый снег, дождь и возвращаются заморозки.