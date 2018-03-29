В Киеве в Деснянском районе столицы может появиться улица Кубанской Украины - вместо нынешней Маршала Жукова. Соответствующее переименование поддержали члены комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, передает пресс-служба Киеврады.

"Предлагается переименовать улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины. Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани - Кубанской Украине. Общественное обсуждение проходило с 29 мая до 29 июля 2017 года. К голосованию подключились 2079 человек, из них 60%, то есть 1247 граждан поддержали переименование", - подчеркнули в пресс-службе.

Депутаты также согласовали уточнение расположения ул. Владимира Сальского в Шевченковском районе, определив ее границы.

Указанные проекты решений будет рассмотрены на пленарном заседании городского совета.

Как сообщала "Страна", за неделю до окончания голосования за переименование площади Льва Толстого в Киеве лидирует мнение "против".

Ранее Киеврада согласовала переименование еще 13 улиц столицы.

Мы писали, что композитор Быстряков предложил ввести мораторий на переименование улиц в Киеве.