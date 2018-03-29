В лондонском аэропорту Гатвик самолет авиакомпании «Россия» травмировал сотрудника наземной службы, сообщает Evening Standart.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 28 марта. Фото, на которых запечатлен инцидент тут же появились в соцсетях.

На снимках видно, что самолет стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.

Фото: twitter.com

По официальным данным, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одну из больниц воздушным транспортом.

Одна из пассажиров Флора Лу рассказала, что самолет, следовавший рейсом в Санкт-Петербург, проехал по ноге сотрудника наземной службы во время взлета. Позже она добавила, что после инцидента воздушное судно не готово к использованию.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в самолете лоукостера Easy Jet забыли парализованную телеведущую.

Также мы сообщали, что варшавский аэропорт имени Шопена запретил ночные взлеты и посадки лайнеров.