Объявление в розыск в России украинского пранкера Евгения Вольнова не не означает, что Украина может выдать его Российской Федерации.

"Украина своих граждан не выдает", - сказала "Обозревателю" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Она пояснила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины. В то же время спикер подчеркнула: "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти".

По сообщению пресс-службы Басманного суда России, украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распространявший ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерово, объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

Ранее "Страна" сообщала, что у Кадырова пообещали "филигранно" наказать украинского пранкера за слухи о сотнях трупах.

Также украинский пранкер, рассказавший о сотнях трупов в Кемерово, заочно арестован и объявлен в международный розыск.