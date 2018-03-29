Никулинский суд Москвы в четверг, 29 марта, приговорил к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), признав его виновным в вымогательстве, передает ТАСС.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Калашову наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии", - огласил приговор судья.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил для Калашова 10 лет колонии строгого режима и 700 тыс. рублей штрафа.

Калашов признан виновным по двум эпизодам вымогательства: 8 млн рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким, и 10 млн рублей у директора компании "Норднефтьгаз" Льва Гарамова.

Еще 11 фигурантов дела судья Константин Дубков приговорил на сроки от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии строгого режима при максимальном наказании за вымогательство в 15 лет колонии.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Установлено, что 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице в Москве и стали требовать у его владелицы Жанны Ким выплаты 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Как сообщала "Страна", после возбуждения дела Калашов предпринял попытку повлиять на его закрытие, передав взятку высокопоставленным сотрудникам в размере 500 тыс. евро за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение Кочуйкова. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года.

Дела в отношении них еще рассматриваются, сообщалось, что они пошли на соглашения со следствием.