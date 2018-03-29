Украинский диссидент, Герой Украины и бывший народный депутат 80-летний Степан Хмара намерен обратиться к Апелляционному суду с просьбой взять на поруки арестованную по подозрению в терроризме Надежду Савченко. Об этом заявила ее сестра Вера Савченко, сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Степан Хмара пришел на сегодняшнее заседание Апелляционного суда, но слова ему пока не дали. Но адвокат уже передала суду его письменное обращение.

Фото: Страна.ua

Напомним, сегодня в Апелляционном суде Киева обжалуют арест нардепа Надежды Савченко, с которой на прошлой неделе Рада сняла неприкосновенность.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказал Савченко в отводе прокурора, сравнившего ее с российскими солдатами.

Также мы сообщали, что мать Надежды Савченко отметила, что после пяти дней голодовки дочь сильно похудела и пыталась накормить ее пирожками и голубцами.