"Парни, не связывайтесь с дзюдистками!" 17-летняя чемпионка завалила в снег Беленюка
Украинского олимпийского призера по греко-римской борьбе Жана Беленюка в шутку завалила в снег 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед.
Видео выложил в Instagram сам Беленюк.
Он не ожидал такой прыти от соперницы, подписав видео таким образом: "Парни, не связывайтесь с дзюдоистками, они легко вас поставят в неудобное положение".
Видео: instagram.com
Сборные Украины по греко-римской борьбе и дзюдо сейчас тренируются рядом – в Карпатах, на базе "Заросляк". Недавно спортсмены совместно поднимались на заснеженную вершину Украины Говерлу.
Ранее "Страна" сообщала, что Жан Беленюк снялся в клипе рэпера Ярмака.
Также вкраинский призер Олимпиады Жан Беленюк нашел свою сестру в Африке.
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