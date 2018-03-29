Украинского олимпийского призера по греко-римской борьбе Жана Беленюка в шутку завалила в снег 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед.

Видео выложил в Instagram сам Беленюк.

Он не ожидал такой прыти от соперницы, подписав видео таким образом: "Парни, не связывайтесь с дзюдоистками, они легко вас поставят в неудобное положение".

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 28 Бер 2018 р. о 11:46 PDT

Видео: instagram.com

Сборные Украины по греко-римской борьбе и дзюдо сейчас тренируются рядом – в Карпатах, на базе "Заросляк". Недавно спортсмены совместно поднимались на заснеженную вершину Украины Говерлу.

Ранее "Страна" сообщала, что Жан Беленюк снялся в клипе рэпера Ярмака.

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