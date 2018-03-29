Спасательный департамент уволил 12 своих сотрудников в Ида-Вируском уезде в Эстонии из-за недостаточного владения ими эстонским языком, передает ERR.ee.

Руководство спасательного центра подтвердило, что причиной увольнения является незнание госязыка. "Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, которые соответствуют категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком", - сказал руководитель центра Айлар Хольцман.

По его словам, с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы и за восемь лет потратил на это немногим более 70 000 евро. В результате 23 человека смогли сдать экзамен на B1, а по четыре спасателя сдали экзамен на B2 и С1.

Один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти 25 лет. По его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.

"Один из учеников-пожарных встал и сказал, что нам не нужен эстонский язык. Здесь живет очень мало эстонцев, и он практически нам не нужен. Преподавательница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры", - рассказал Афанасьев.

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