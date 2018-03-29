Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на Правительственном портале.

"В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года», - говорится в сообщении.



Отмечается, что соответствующим постановлением Кабинета министров «О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины» продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание».

Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО просят денег на "глушилки" сепаратистских телеканалов на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Украине вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО, которые выдает Нацсовет по ТВ.