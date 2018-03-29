Более насущным для Украины является вопрос принятия закона о государственном языке, а не дискуссии о переходе на латиницу.

Об этом Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я думаю, что надо не на латиницу переходить, а новый закон о государственном языке как можно быстрее принимать", - написал он.

Он подчеркнул, что это дело и более насущное, и более предметное.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин предлагает обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей.

Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

Также "Это растворит нашу уникальность". Вятрович раскритиковал идею перевода украинского языка на латиницу.