Работа мессенджера Telegram частично восстановлена после масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи по всему миру.

Об этом команда мессенджера сообщает в четверг в Twitter.

"Telegram восстановил работу для большинства пользователей из стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы до сих пор испытываете проблемы с подключением (особенно в Германии, Иране и странах СНГ), подождите еще немного", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/telegram

Как сообщала "Страна", 29 марта пользователи интернета пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера Telegram. В частности, проблема затронула как приложение, так и веб-клиент. Проблемы возникли в Казахстане, России, Италии, Украине, Беларуси и ряде стран ЕС. Telegram подтвердил сбой в работе мессенджера, следует из сообщения компании в Twitter.

Позже основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что сбой вызван отключением питания серверов.