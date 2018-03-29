В Виннице полиция задержала предполагаемого грабителя, который совершил разбойное нападение на магазин. Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

"28 марта на спецлинии 102 поступило сообщение о разбое в одном из магазинов на улице Киевской. Двое неизвестных в масках угрожали продавцу пистолетом, разбили витрину, завладели денежными средствами и скрылись в неизвестном направлении. Заявительница смогла подробно описать нападавших", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что, получив ориентировку на злоумышленников, патрульные отрабатывали прилегающую территорию и вскоре на улице Стрелецкой они заметили мужчину, похожего по описанию. Вероятный злоумышленник пытался скрыться, но был задержан.

При поверхностной проверке у задержанного обнаружили маску, перчатки и значительную сумму денег в кармане.

Фото: facebook.com

Вероятного злоумышленника передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре вор спрятался в посылке и ограбил "Новую почту".

Также мы сообщали, что под Киевом налетчики на магазин взяли в заложники пожилую женщину с детьми.