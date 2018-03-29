"Vodafone Украина" планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.

Об этом заявила СЕО оператора Ольга Устинова на пресс-конференции в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

"До конца четверга мы должны получить счета за разрешения на базовые станции и оплатить их. Если Украинский государственный центр радиочастот успеет выдать все бумаги по всем 28 городам, уже завтра или, в крайнем случае, с понедельника мы запустим 4G связь в первых городах", - заявила она.

Ольга Устинова подчеркнула, что мобильная связь четвертого поколения на частотах 2600 МГц "Vodafone Украина" будет запускать постепенно, первый запуск технологии охватит 20 городов: Киев, три города Киевской области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепр, Павлоград (Днепропетровская область), Харьков, Купянск (Харьковская область), Запорожье, Энергодар (Запорожская область), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая область), Луцк, Кропивницкий, Одесса,·Херсон.

До июля 4G сеть будет запущена в 28 городах – к запущенным ранее добавятся Бровары, Ирпень (Киевская область) Лиманка (Одесской область), Бердянск (Запорожской область) Ужгород, Мукачево (Закарпатской область), Паляниця и Яремче (Ивано-Франковской область).

В компании отмечают, что более 30% абонентов готовы к использованию 4G связи, а среднее потребление трафика на абонента в сети оператора составляет 4 Гб. При этом, ожидается, что с внедрением технологии связи четвертого поколения, потребляемый трафик вырастет в два раза.

Большая тройка украинских мобильных операторов в январе заплатила 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G.

Компания lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 30 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко грозит уголовным производством по проведению тендера на 4G.

Также мобильные операторы Украины назвали сроки появления связи 4G.