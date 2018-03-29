Апелляционный суд Киева отказал народному депутату Украины Надежде Савченко и ее адвокатам в отводе прокурора Александра Климовича, который сравнил Савченко с российскими военными Евгением Ерофеевым и Александром Александровым. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Суд указал, что ходатайство Савченко не основывается на требованиях закона и материалах уголовного производства.

Ранее на заседании Апелляционного суда Киева Савченко заявила, что прокурор Климович является ангажированным и предвзятым. "На предыдущем заседании этот прокурор сказал, что военнослужащие Российской Федерации, которые пришли на территорию Украины совершать преступления, лучше, чем украинские военнослужащие", - заявила депутат.

Она также указала, что прокурор, нарушая принцип презумпции невиновности, обвиняет ее в совершении преступления, что пока не доказано судом, и испытывает к ней личную неприязнь.

Сам Климович назвал данное ходатайство необоснованным. По его словам, он говорил о том, что российские военнослужащие Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые пришли совершить преступления на территорию Украины, лучше, чем те граждане Украины, которые намеревались совершить преступление на своей территории, против своей страны.

В зале присутствует мама Савченко Мария Ивановна, которой сегодня исполнилось 80 лет, прибыли также адвокаты. Савченко находится в стеклянном боксе.

Сестра Надежды Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Н.Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко до 20 мая 2018 года.

26 марта адвокаты Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей.