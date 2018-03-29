Нашлись живыми трое пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, пишет "Интерфакс".

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых", - сказала Петренко.

Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ.

По данным на утро 29 марта, специалисты выдали родственникам погибших в пожаре тела 22 из 27 опознанных человек. В ближайшее время неопознанные тела и фрагменты тел 37 погибших будут направлены в Москву для генетической экспертизы.

Накануне суд арестовал техдиректора ТРК "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющую ТРК Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко, электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина.

Ранее "Страна" сообщала, что управляющая ТРЦ в Кемерово уверена, что причиной пожара стал поджог в детской комнате.

Также следком РФ требует заочно арестовать украинского пранкера, заявившего о "сотнях трупов" в Кемерово.



