Главы стран "нормандской четверки" рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшее время. Об этом идет речь в совместном заявлении, которое сегодня обнародовала пресс-служба президента Украины.

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны "рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы".

Стороны также приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня в связи с Пасхальными праздниками.

В очередной раз отмечается важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

Кроме этого, Нормандская четверка призвала прилагать больше усилий с целью освобождения остальных заложников в соответствии с формулой "всех на всех" на фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года.

Ранее "Страна" писала о том, что мать осужденного россиянина Агеева призвала Трампа и Путина ускорить обмен пленными на Донбассе.

Также мы сообщали, что Генеральный секретарь ОБСЕ летом собрался в Киев и на Донбасс.