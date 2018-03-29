В зоне проведения АТО на Донбассе объявили о пропаже и начале розыска военного.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ato.news

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Кстати, в штабе АТО подтвердили расстрел военного. Говорят о неосторожном обращении с оружием.