Адвокаты инвестиционной компании ICU, которую нардеп Сергей Лещенко обвиняет в сомнительных операциях в пользу и экс-президента Виктора Януковича и президента Петра Порошенко, пришли в НСЖУ для уточнения: является ли народный депутат журналистом. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал на Facebook.

"Мы подтверждаем и журналистский статус Сергея, и его членство в НСЖУ.

И подтверждаем, что лучшей практикой реагирования на разоблачительные материалы в медиа является не иски к журналистам и редакциям, а эффективные антикоррупционные расследования и публичный отчет чиновников", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщала "Страна", сразу после Нового года Администрация президента (АП) была прямо атакована критическими статьями и прямыми указаниями выполнить ряд условий для продолжения выгодного диалога с Западом.

Из журналистских материалов наиболее скандальным получилось расследование Al Jazeera, в котором речь идет о крупных финансовых махинациях прошлой власти, осуществленных при содействии инвестиционной компании ICU, руководимой в тот момент Валерией Гонтаревой, в настоящее время все еще главой Нацбанка Украины. В материале председателя НБУ называют близким союзником президента Порошенко, а ICU – компанией, у которой тесные связи и с нынешним украинским правительством.