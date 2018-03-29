Генпрокурора Юрия Луценко якобы не пустили на борт самолета в США, который отправлялся из аэропорта Амстердама. 

Такие слухи сегодня активно распространяются в Генпрокуратуре. По крайней мере "Стране" эту историю пересказало сразу несколько собеседников. 

Они утверждают, что у Луценко оказалась аннулированной американская виза. 

В Америку генпрокурор якобы летел из Киева с пересадкой в столице Нидерландов. 

В тоже время пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опровергла эту информацию. "Генпрокурор находится на рабочем месте. Он не ездил  в командировку в США и визу ему не аннулировали", - сказала Сарган "Стране".

Напомним, в декабре 2017 года Луценко отказался лететь в США, чтобы разобраться в конфликте Генпрокуратуры с НАБУ и САП. Тогда и пошли слухи о том, что у Луценко ухудшились отношения с американцами. 

Ранее экс-вице-президент США Джо Байден рассказал, как увольнял "сукиного сына" Виктора Шокина - предшественника Луценко на посту генерального прокурора. 

Также на днях стало известно, что глава САП Назар Холодницкий расследует два уголовных дела против Юрия Луценко

 

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