Генпрокурора Юрия Луценко якобы не пустили на борт самолета в США, который отправлялся из аэропорта Амстердама.

Такие слухи сегодня активно распространяются в Генпрокуратуре. По крайней мере "Стране" эту историю пересказало сразу несколько собеседников.

Они утверждают, что у Луценко оказалась аннулированной американская виза.

В Америку генпрокурор якобы летел из Киева с пересадкой в столице Нидерландов.

В тоже время пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опровергла эту информацию. "Генпрокурор находится на рабочем месте. Он не ездил в командировку в США и визу ему не аннулировали", - сказала Сарган "Стране".

Напомним, в декабре 2017 года Луценко отказался лететь в США, чтобы разобраться в конфликте Генпрокуратуры с НАБУ и САП. Тогда и пошли слухи о том, что у Луценко ухудшились отношения с американцами.

Ранее экс-вице-президент США Джо Байден рассказал, как увольнял "сукиного сына" Виктора Шокина - предшественника Луценко на посту генерального прокурора.

Также на днях стало известно, что глава САП Назар Холодницкий расследует два уголовных дела против Юрия Луценко.