Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) главу Национального банка Якова Смолия. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Таким образом, президент вывел из состава СНБО экс-председателя НБУ Валерий Гонтареву и назначил вместо нее ныне действующего голову.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета Валерию Гонтареву», - говорится в документе на сайте президента Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что новый глава Нацбанка Украины Смолий назвали главные цели НБУ на ближайшие годы.

Также мы сообщали, что Нацбанк продал много долларов, но это не помогло удержать курс гривны.