Николаевский облсовет решил заслушать отчет губернатора Алексея Савченко в первые две недели апреля на внеочередной сессии, после чего рассмотрит вопрос об объявлении ему недоверия.

Такое решение депутаты приняли на заседании 29 марта, сообщает "НикВести".

Всего проголосовало 34 депутата из 40 присутствующих.

Активисты не согласились с таким предложением и остались стоять возле трибуны.

Председатель "Национального корпуса" в Николаевской области Денис Янтарь обратился к председателю облсовета Виктории Москаленко с требованием немедленно поставить вопрос об объявлении недоверия. "Хотите? Берите меня в плен! Я нарушать закон не буду! Вы - не жители Николаевской области, я вас впервые вижу!", — заявила Виктория Москаленко.

29 марта полиция усилила охрану Николаевского областного совета. На сессию могут вынести вопрос об отставке председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

С таким требованием выступили представители "Национального корпуса", "Движения новых сил", ГО "Свобода", а также Николаевской областной организации "Демальянс".

В сессионный зал Николаевского облсовета попали в 20 протестующих.

Основное требование — выражение недоверия председателю ОГА Алексею Савченко и его заместителям, которые спровоцировали самоубийтво героя АТО Владислава Волошина.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как нацдружинники в Николаевский облсовет врывались.

Также "Будет жарко". В Николаеве националисты собираются под ОГА, чтобы припомнить губернатору Савченко смерть летчика Волошина.