В пятницу и субботу в Киеве произойдет самое масштабное отключение воды за последние годы.

Как сообщили в "Киевводоканале", это связано с ремонтом на одной из станций. Воды не будет сразу в четырех районах столицы.

"Страна" разбиралась, где именно отключат воду - и почему в Киеве все чаще проблемы с водоснабжением.

Когда не будет воды

Обнаружилось, что на насосной водопроводной станции "Крутогорная" четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии. Это делает невозможным завершение работ по замене оборудования на современные электродвигатели, проводимых за счет Всемирного банка.

Поэтому с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 станция будет отключена от общей схемы водоснабжения города.

Насосная водопроводная станция "Крутогорная" построена и введена в эксплуатацию в 1970 году, предназначена для накопления, дополнительного обеззараживания воды от НВС "Северная" и НВС "Десна-3".

Эта станция снабжает водой жилые массивы Теремки, Выставка, Голосеево, Батыева гора, Чоколовка, Никольская Борщаговка и других.

Где отключат воду

Вот где произойдет снижение давления воды до 1,0-2,0 атмосферы:

Голосеевский район: Голосеево, Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы; район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район: Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район: жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью; группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) - полностью.

Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки будет наблюдаться в таких районах.

Голосеевский район: жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 - полностью; многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц; район Голосеево от Голосеевской площади до ж / м Теремки.

Святошинский район: жилой массив Никольская Борщаговка - полностью; жилой массив Южная Борщаговка - полностью; жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц; район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район: район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район: жилой массив Нивки - полностью.

Где будут стоять цистерны с водой

Для обеспечения водой "Киевводоканал" организует подъезд автоцистерн по таким адресам: ул. Академика Стражеско на углу ул. Героев Севастополя, ул. Шепелева на углу ул. Новополевой, ул. Семьи Идзиковских, 35, просп. Воздухофлотский, 84, ул. Ломоносова на углу пер. Коломыйского.

Кроме того, коммунальное предприятие “Киевводфонд” опубликовало интерактивную карту бюветных комплексов в Киеве.

Киев все чаще без воды

В последнее время - а особенно летом и в межсезонье - киевляне все чаще остаются без воды – холодной или горячей. Причины разные – ремонты, аварии или задолженности по ЖКХ. Так, в начале марта "Киевгаз"сообщил, что жителям Киева могут отключить горячую воду за долг ПАО "Киевэнерго".

В октябре и ноябре прошлого года поочередно отключали холодную воду в нескольких районах из-за ремонтных работ. Причем все эти работы происходили в холодное время года.

В сентябре в ряде районов также в определенные дни не было холодной воды из-за того, что "Киеввводоканал" проводил ремонт и замену сетей.

Кроме того, в сентябре более 1200 столичных многоэтажек оставались без горячей воды из-за аварийных ремонтов, а также плановых ремонтов и реконструкций.

Также в некоторых домах не было горячей воды из-за отключения газа. Ситуация осложнялась тем, что уже наступали осенние холода. А многие киевляне жаловались, что горячей воды у них нет уже несколько месяцев.

Значительную часть этих отключений объясняли большой задолженностью "Киевэнерго" перед "Киевгазом", а первое, в свою очередь, жаловалось на то, что киевляне не платят за коммунальные услуги, мол, потому и нечем платить за нагрев воды.

Рост тарифов ЖКХ

За последние три года тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли в 5-10 раз. "Страна" уже сравнивала цены на товары и коммуналку в 2013 и 2017 годах.

Однако несмотря на такой беспрецедентный рост цен, качество предоставления услуг наоборот - упало. По крайней мере, судя по тому, как часто в украинской столице начали отключать воду - как холодную, так и горячую.