Надежда Савченко в начале заседания Апелляционного суда, который пересматривает сегодня ее меру пресечения, потребовала отвода прокурора Александра Климовича. Об этом сообщает Громадське.

Савченко заявила, что во время заседание 23 марта он сравнил ее с российскими солдатами и отметил, что россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров "вели себя лучше", чем Савченко.

Адвокат Виктор Чевгуз поддержал ходатайство Савченко об отводе Климовича и обратился с жалобой в квалификационно-дисциплинарной комиссии.

Сам Климович считает жалобу об отводе безосновательной. Он заявил, что "Александров и Ерофеев не совершали терактов", на что сторонники Савченко начали кричать "А кто совершал?", "Позор!".

В итоге суд принял ходатайство и удалился в совещательную комнату для принятия решения.

В зале присутствует мама Савченко Мария Ивановна, которой сегодня исполнилось 80 лет, прибыли также адвокаты. Савченко находится в стеклянном боксе.

Сестра Надежды Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Н.Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко до 20 мая 2018 года.

26 марта адвокаты Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей.