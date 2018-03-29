Сегодня МИД Грузии заявил о высылке сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Таким образом Грузия стала 29-й страной, выславшей российских дипломатов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Министерство выражает солидарность с Соединенным королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", - говорится в заявлении МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей. Это является серьезной проблемой для общей безопасности", - отметили в ведомстве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает.

Ранее "Страна" писала о том, что глава МИД России Лавров назвал высылку дипломатов хамством и пообещал ответ.

Также мы сообщали, что в Пентагоне назвали отравление Скрипаля покушением на убийство, но не военными действиями.