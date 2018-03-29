Сегодня, 29 марта, Апелляционный суд Киева начал рассматривать дело Надежды Савченко.

Летчица пытается обжаловать свой арест. Ее взяли под стражу до 20 мая по решению Шевченковского суда на прошлой неделе. 

Надежду Савченко и ее соратника Владимира Рубана обвиняют в подготовке подрыва Верховной Рады и убийства первых лиц государства. "Страна" спросила у жителей Киева, как они относятся к инициативам Савченко.

Напомним, что после своего ареста нардеп объявила голодовку. "Страна" уже рассказывала, как Савченко голодает в СИЗО и какие последствия это может вызвать для Украины. 

"Страна" ведет онлайн-репортаж из зала суда. 

Прямая трансляция суда над Савченко

15:34  Савченко и адвокаты поддержали свою апелляционную жалобу и выступили против прокурорской. Прокуроры, в свою очередь, наоборот.

15:19  Суд начал зачитывать решение Шевченковского суда, который арестовал Савченко. 

15:13  Адвокаты начали обосновывать свое ходатайство. Повторяют те же аргументы, что и на первом суде - начали с того, что "ДНР" в Украине террористической организацией не признана (именно на этом строится обвинение). 

15:07  Нардепа хотят взять на поруки. Ее адвокат зачитывает обращение героя Украины Степана Хмары. Сам Хмара тоже присутствует. 

15:06  Савченко позволили сидеть рядом со своими адвокатами. 

15:02  Адвокат просит выпустить Савченко из стеклянного бокса. Судья говорит, что такой статьи в УПК нет. Напомним - в Шевченковском суде ее сразу выпустили и позволили сидеть рядом с адвокатом. 

14:58  Суд вернулся. В отводе снова отказано. Вести заседание будут с тем же судьей и прокурором. 

14:45  Судья удалился для принятия решения. Нардеп перекрикивается со сторонниками и противниками. Накал общения нешуточный. 

14:39  Теперь Савченко и адвокаты требуют отвода судьи. "Прокурора на нары, судью до пары!" - кричат сторонники Савченко.

14:28  Судья отказал в отводе прокурора. Активисты кричат "Ганьба!"

13:55  Судья ушел в совещательную комнату. Во время его отсутствия Савченко инициирует пение гимна. 

13:48  Между Савченко и прокурором перепалка. "Будешь своим грязным языком ляпать у себя в прокуратуре, когда будешь лизать заднницу своему начальнику", - говорит Савченко прокурору.

13:42  Савченко и ее адвокаты заявили отвод прокурору. По ее мнению, он действует предубежденно - в частности, за его слова о том, что российские спецназовцы Ерофеев и Александров лучше, чем Савченко. 

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