Этим летом истекает контракт у полузащитника Шахтера Бернарда, и он уйдет из команды. Одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для Бернарда является итальянский Интер.

Как передает портал Террикон со ссылкой на UOL иранский футбольный агент Киа Джурабчиан сейчас пытается осуществить переход полузащитника в миланский клуб. Переговоры с представителями итальянской команды продолжаются с конца февраля. Ранее Джурабчиан уже организовывал в Интер трансферы Жоау Мариу и Габриэла Барбозы.

Напомним, что ранее футболист дал понять руководству клуба, что не хочет оставаться в донецкой команде. Бразилец уже не раз заявлял, что рассчитывает продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Бернарда 6 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер предложил новый контракт Фонсеке.