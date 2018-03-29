В Киеве неизвестные "заминировали" Шевченковский суд
В четверг, 29 марта поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве в помещении Шевченковского райсуда Киева по улице Дегтяревской.
Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь суда Ольга Пивень. По её словам, в настоящее время работа суда приостановлена, ведётся эвакуация судей, сотрудников аппарата, а также посетителей. Из-за "минирования" Шевченковского суда запланированные на сегодня в нем заседания оказались под угрозой срыва.
Напомним, в Шевченковском суде довольно часто рассматриваются резонансные дела. В частности, именно Шевченковский суд вынес решение об аресте нардепа Надежды Савченко.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве "заминировали" галерею PinchukArtCentre.
Также мы сообщали, что в Киеве задержали лжеминера здания МВД.
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