Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Зал скандирует: "Надия мы с тобою!". Кстати, Савченко не выглядит похудевшей.

Фото: скриншот NewsOne

Надежда Савченко находится в стеклянном боксе.

Перед началом заседания Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Надежду на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что мать Надежды Савченко пыталась накормить дочь пирожками и голубцами.

Также в ЕС призвали Украину действовать строго по закону в деле Савченко