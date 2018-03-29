В Киеве начался суд по Надежде Савченко
Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
Зал скандирует: "Надия мы с тобою!". Кстати, Савченко не выглядит похудевшей.
Фото: скриншот NewsOne
Надежда Савченко находится в стеклянном боксе.
Перед началом заседания Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Надежду на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что мать Надежды Савченко пыталась накормить дочь пирожками и голубцами.
Также в ЕС призвали Украину действовать строго по закону в деле Савченко