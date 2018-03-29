В громкой и резонансной истории, когда президент греческого ПАОК Иван Савииди вырвался на поле с пистолетом, наконец-то поставлена точка.

Федерация футбола Греции объявила о трехлетнем запрете для Саввиди на посещение футбольных матчей из-за этого ЧП. Об этом сообщила пресс-служба Греческой футбольной суперлиги.

Иван Саввиди мчит на "разборки", фото: twitter.com/GregGavalas

Напомним, что инцидент произошел 11 марта, во время матча с АЕК в Салониках. На последних минутах "двуглавые орлы Севера" (прозвище ПАОК - Прим.Ред.) забили гол, который должен был стать победным. Однако судья Георгиос Коминис отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Маурисио. Хозяева не согласились с решением Коминиса и отказались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием игроков обоих клубов. В дело вмешался Саввиди, спустившийся с трибун. При этом фотографы сняли его с огнестрельным оружием.

Чемпионат Греции, прерванный из-за этого инцидента, возобновится в ближайшую субботу, 31 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что президент ПАОК извинился за то, что выскочил с пистолетом на футбольное поле и сорвал чемпионат.