Утром 29 марта на единственной в Румынии атомной электростанции произошло автоматическое отключение второго энергоблока. Об этом сообщает румынская Nuclearelectrica.

По данным издания, второй энергоблок Чернаводськой АЭС автоматически отключен при осуществлении утреннего осмотра.

Работники станции обнаружили "дисфункцию" в энергосистемах в той части реактора, которая не связана с использованием ядерного топлива.

"Специалисты расследуют причины инцидента и проведут необходимые работы по восстановлению работы станции в соответствии со специальными инструкциями для ядерных реакторов", - отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, инцидент, возникший на втором реакторе АЭС, не повлечет никаких негативных последствий для здоровья людей и окружающей среды.

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