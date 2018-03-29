Утром 29 марта на единственной в Румынии атомной электростанции произошло автоматическое отключение второго энергоблока. Об этом сообщает румынская Nuclearelectrica.

По данным издания, второй энергоблок Чернаводськой АЭС автоматически отключен при осуществлении утреннего осмотра.

Работники станции обнаружили "дисфункцию" в энергосистемах в той части реактора, которая не связана с использованием ядерного топлива.

"Специалисты расследуют причины инцидента и проведут необходимые работы по восстановлению работы станции в соответствии со специальными инструкциями для ядерных реакторов", - отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, инцидент, возникший на втором реакторе АЭС, не повлечет никаких негативных последствий для здоровья людей и окружающей среды.

Ранее "Страна" писала о том, что рабочие ЧАЭС героически спасли собаку с крыши нового саркофага.

Также мы сообщали, что на Чернобыльской АЭС установили герметичную мембрану, которая будет 100 лет защищать "Укрытие".