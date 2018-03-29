К 13:20 четверга, 29 марта курс ведущих криптовалют мира продолжил снижаться. Цена биткоина опустилась до $7 581,29.

Об этом сообщает специализированный интернет-портал coinmarketcap.

Вслед за биткоином дешевеют и другие популярные "цифровые деньги". Так, Ethereum потерял более 10% стоимости. Его цена опустилась до $416,26.

Курс Ripple снизился до $0,54. Bitcoin Cash - $768,67, Litecoin - $121,20.

Фото: coinmarketcap.com

Как сообщала "Страна", финансовая "G20" не признала криптовалюты полноценными валютами. На встрече глав Центробанков стран "Большой двадцатки" было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, а также не несут стандартных функций валют. При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян собирается перевести украинские реестры на блокчейн.

Напомним, что курс биткоина пошел вниз после новостей от Googlе.

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