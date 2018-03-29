Нападающий питерского Зенита Артем Дзюба, известный своими резкими высказываниями в адрес футбольных тренеров и спортивных журналистов, отличился в очередной раз.

Футболист сейчас играет за тульский Арсенал на правах аренды, и позволил себе обозвать популярного журналиста и телекомментатора Василия Уткина жалким человеком.

Видео заявления опубликовано на YouТube-канале программы "Футбол с Meizu" (интервью Артема Дзюбы смотреть с 7.48 - Прим.Ред.).

"Васю мне, если честно, вообще жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но каждый раз не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Это все что я могу ему сказать и пожелать", - заявил Артем Дзюба.

Ранее "Страна" сообщала, что уволенный с телеканала Канделаки журналист Уткин будет комментировать матчи из паба.

Также мы рассказывали, что Fare Network требует от ФИФА расследовать проявления расизма во время матча Россия - Франция.