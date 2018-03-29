Еврокомиссия обещает оборудовать дороги, мосты и железные пути в странах Евросоюза, а также упросить пограничные формальности для перевозки танков и другой тяжелой техники. Такое решение было принято на фоне обострения отношений с Россией. Об этом пишет DW, ссылаясь на план Еврокомиссии, представленный накануне в Брюсселе.

Согласно документу, автодороги, мосты и железные дороги на территории Евросоюза до 2019 года должны быть проверены на пригодность для транспортировки военной техники.

На данный момент военное оборудование из-за тяжелого веса и крупных габаритов не может транспортироваться повсеместно.

Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.

Ранее "Страна" писала о том, что НАТО на треть сократило представительство РФ в Брюсселе в ответ на отравление Скрипалей.

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