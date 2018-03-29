Журналисты "Громадского ТВ" расценили публикацию на сайте "Миротворец" материала о сборе средств на "строительство секретной тюрьмы СБУ для представителей международной организации Amnesty International" - как давление на журналистику в Украине.

В опубликованной 26 марта заметке на "Миротворце" также была использована фотография журналистки "Громадского" Анастасии Станко с подписью "в ожидании первой очереди".

Анастасия является соавтором недавнего расследования "Громадского" об изоляторе СБУ в Харькове, где незаконно содержались люди. В нем были раскрыты факты, представляющие общественный интерес, в частности, нарушения прав человека.

"Громадське" расценивает сообщение сайта "Миротворец" как давление на журналистику и очередной призыв к травле - метод, который "Миротворец" использует не впервые. До сих пор так и не известны результаты расследования дела по публикации "Миротворцем" персональных данных почти 4 тысяч журналистов, освещавших военный конфликт на Донбассе. Среди них были, в частности, те, кто предоставлял информацию с неподконтрольных украинской власти территорий - часто, подвергаясь прямой опасностью", - отметили журналисты.

Публикация этих данных привела к целой кампании травли и запугивания отдельных журналистов и медиа, поставила под угрозу не только профессиональную деятельность, но и здоровья и жизни репортеров.

"Мы считаем подобную деятельность не только недопустимым, но и откровенно опасной для свободы слова в Украине.

Призываем прокуратуру Киева расследовать дело о публикации персональных данных журналистов. А политиков, активистов, общественных деятелей, которые поддерживают и распространяют подобные сообщения, - способствовать расследованию фактов относительно незаконного содержания людей в изоляторе СБУ, изложенных в отчетах международных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и расследовании Общественного "Тайный изолятор СБУ", - отметили они.

Фото: facebook.com/myrotvorets.center

"Страна" разбиралась, как в Украине сажают за посты в Facebook. От трех до пяти лет – реальные приговоры за публикацию "крамолы" в соцсетях.

В Украине действительно существовала тайная тюрьма СБУ, в которой незаконно держали и пытали людей с неподконтрольных территорий Донбасса.

Это выяснили журналисты "Громадского ТВ", опубликовавшие расследование о тайном каземате. Они пообщались с людьми, которые там сидели и нашли доказательства правоты их слов.

О существовании тюрьмы еще два года назад заявили в международной организации Amnesty International. Под давлением правозащитников прокуратура даже начала расследование по этой теме – но закрыла дело еще год назад, не обнаружив состава преступления.