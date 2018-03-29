В Луцком педагогическом колледже волонтеры рассказали студентам третьего и четвертого курсов о причинах воздержаться от интимных отношений до брака.

Об этом пишет издание volynpost.com со ссылкой на пресс-службу организации R500.

Волонтер центра "Life" на протяжении пары рассказала молодым людям, что добрачные сексуальные отношения могут оставить человека возможности познать настоящую любовь.

"Во-вторых, секс – это не просто физический акт. Ты и второй человек становитесь одним целым. Сможешь после этого на 100% отдать себя своему мужу (жене), или всю жизнь будешь сравнивать его с предыдущими партнерами. Сила мужчины не в том, сколько у него было женщин, а скольким он отказал ради одной", – подчеркнула лектор.

"Третья причина – сексуальные отношения до брака – это потеря чувства собственного достоинства. Честь – это единственная драгоценность девушки. Это картина жизни, живопись религиозности, окно воспитанности, душа чистоты и приличия. Но мало у кого она есть... "Я девственница и я этим горжусь!" – слова достойные уважения, – сказала волонтер.

Она также призвала принять твердое решение хранить себя для своего мужчины (женщины).

Лектор также отметила, что интимные отношения до брака часто приводят к незапланированной беременности.

Ранее "Страна" сообщала, что "Я его отшлепала журналом". Порноактриса рассказала о встречах с 60-летним Трампом.

Также Дженнифер Лопес рассказала, как ее домогались в юности.