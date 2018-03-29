Травма звездного форварда Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, из-за которой он пропустил товарищеские матчи с Италией и Испанией, оказалась серьезнее, чем предполагали.

Теперь Лионель Месси может пропустить ближайший матч чемпионата Испании против Севильи.

Лидер Барселоны вернулся из сборной в расположение Барсы с повреждением. У него растяжение мышц на ноге.

Как передает канал Футбол 1, главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде уже заявил, что форвард пройдет дополнительные медицинские тесты, после которых определится, выйдет ли он на поле в эту субботу.

Как выяснилось, последний матч чемпионата против Атлетика Месси играл через боль. В этом сезоне аргентинец пропустил всего один тур в ЛаЛиге, однако отрыв в 11 очков от второго места может позволить Барселоне не рисковать здоровьем своего лидера перед четвертьфиналом Лиги чемпионов с Ромой.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер сборной Аргентины Сампаоли заявил, что Месси к виску приставлен револьвер, и это победа на ЧМ-2018.