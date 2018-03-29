Никто из 74-х украинцев, освобожденных в декабре 2017 года из плена сепаратистов, до сих пор не получил обещанную правительством помощь в размере 100 тысяч гривен. Об этом заявил координатор отдела документирования нарушений прав человека на Донбассе благотворительного фонда "Восток-SOS" Вячеслав Лихачев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Никто из тех, кто вышел из плена, до сих пор эту помощь не получил. Нам известны несколько случаев, когда на региональном уровне, из областных бюджетов выплачивалась помощь нескольким людям, например, в Донецкой и Луганской областях. Обещанная Кабмином помощь из госбюджета так и не была получена на руки никем. Также не была реализована помощь в решении жилищного вопроса", - сказал Вячеслав Лихачев.

При этом он отметил, что была оказана медицинская помощь всем соотечественникам, освобожденным в декабре.

"Люди, которые вышли на свободу в декабре, получили возможность медицинской помощи и реабилитации… но не все воспользовались этой помощью в полной мере, потому что многим хотелось поскорее вернуться в семью, в ситуацию, которая бы им не напоминала о том опыте. Освобожденных, находившихся в Феофании, свободно посещали журналисты и представители разных организаций, что было не всегда корректно", - подчеркнул Вячеслав Лихачев.

Активист ВМОО "Фундация Региональных Инициатив", бывший пленный Владимир Фомичев подтвердил, что по состоянию на сегодня ему не выплачены 100 тыс. грн, которые были обещаны правительством.

"Свобода - самая большая ценность, если эти 100 тыс. будут, то это хорошо, если нет - то нет. Проявила интерес Киевская горадминистрация - я проживал в столице до плена, у меня есть справка переселенца и столичная администрация оказала мне материальную помощь - это немного больше, чем прожиточный минимум", - рассказал активист.

Вячеслав Фомичев заявил, что властям стоит не забывать о проблемах бывших пленных и порекомендовал ввести должность уполномоченного по таким вопросам или при Секретариате омбудсмена или при Министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Должен быть человек, который постоянно будет в контакте с освобожденными, так как многие психологические проблемы могут возникнуть не сразу, а со временем - например, через полгода", - подчеркнул он.

Напомним, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО Украина передала 233 человека. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ передала в Минсоцполитики список освобожденных из плена ДНР для выплаты компенсаций.

Также мы сообщали, что в очереди на психологическую реабилитацию в Киеве уже 20 тысяч бывших АТОшников.