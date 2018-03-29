На Гостомельском шоссе под Киевом образовалась километровая пробка. Затор произошел из-за ДТП - там столкнулись две машины и маршрутка.

Предварительно, водителя Honda HR-V занесло на мокрой дороге и она врезалась сначала в маршрутку, а после и в Hyundai Tucson. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, "Богдан" двигался в сторону Киева. В этот момент по встречной полосе двигалась Honda. Не справившись с управлением на мокрой дороге, машину вынесло на встречную полосу. "Японец" зацепил в бок маршрутку, разодрал всю обшивку и автомобиль начало крутить по дороге. После этого Honda влетела в "лоб" Hyundai, двигающимся вслед за "Богданом". По словам водителя Hyundai, он двигался в сторону Киева и в него, кружась, влетела Honda.

Прибывшие на место ДТП "скорые" госпитализировали девушку — водителя Honda с ушибами грудной клетки и забрали пассажира с Hyundai с переломанными пальцами руки. На момент аварии в маршрутном такси пассажиров не было.

Полиция отчитывается, к счастью, обошлось без жертв. Также сообщается, что на ряде автодорог в Киеве сегодня скользко.

Фото: yandex.ua/maps

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", накануне в Киеве на бульваре Шевченко дама за рулем выехала на встречку и протаранила легковушку. Образовалась пробка.

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