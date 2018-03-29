Появилось видео как активисты сорвали выставку о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA 26 марта.

Запись в Facebook разместила Amnesty International Ukraine.

"Мы возьмем в руки оружие! И не будем приходить срывать эти сборища призывами. Мы будем по вам стрелять, если вы нас не услышите! Это наша земля!" - заявил на видео один из активистов.

Видео: facebook.com

Позднее полицейские вывели активистов и дискуссия продолжилась.

Ранее "Страна" сообщала, что С14, "Свобода", "Правый сектор" и "Национальные дружины" угрожают свободе слова в Украине - ООН.

Также радикалы и националисты выйдут на марш в Киеве в начале апреля.