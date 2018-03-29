"Мы будем по вам стрелять!" Появилось видео, как радикалы угрожали участникам дискуссии о правах человека в Киеве
Появилось видео как активисты сорвали выставку о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людях с ВИЧ во время Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA 26 марта.
Запись в Facebook разместила Amnesty International Ukraine.
"Мы возьмем в руки оружие! И не будем приходить срывать эти сборища призывами. Мы будем по вам стрелять, если вы нас не услышите! Это наша земля!" - заявил на видео один из активистов.
Видео: facebook.com
Позднее полицейские вывели активистов и дискуссия продолжилась.
Ранее "Страна" сообщала, что С14, "Свобода", "Правый сектор" и "Национальные дружины" угрожают свободе слова в Украине - ООН.
Также радикалы и националисты выйдут на марш в Киеве в начале апреля.
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