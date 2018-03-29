Мать нардепа Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов и свержении государственной власти, заявляет, что ее дочь после пяти дней голодовки очень похудела, и в дальнейшем отказывается есть.

Об этом Мария Савченко рассказала у изолятора СБУ 29 марта после свидания с находящейся под арестом дочерью, пишет "Украинская правда".

"Похудела, конечно. Лицо похудело, ручки такие тоненькие", - рассказала мать Савченко и добавила, что сегодня у нее день рождения, который стал худшим за ее 80 лет.

Также Мария Савченко рассказала, что просила дочь начать принимать пищу, но та отказывается.

"Говорила просила, чтобы не голодала, потому что, чтобы жить и бороться надо есть. Но она не поддается", - заявила мата арестованного нардепа.

"Я пирожков напекла. Не приняли. В Москве когда-то не приняли и тут не взяли. Голубцов сделала", - сказала Мария Савченко.

По ее словам, Надежда чувствует себя нормально, передавала всем привет и благодарила тех, кто ее поддерживает.

Сейчас Надежду Савченко повезли в суд. Мария Савченко тоже поехала туда, чтобы присутствовать на заседании.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в суде рассмотрят обжалование ареста Савченко.

Также мы сообщали, что принудительное кормление Надежды Савченко в тюрьме могут приравнять к пытке.