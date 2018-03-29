Произошедший утром в четверг, 29 марта сбой в работе Telegram'а вызван отключением питания серверов. Об этом сообщил его основатель Павел Дуров.

"Специалисты работают, но многое зависит от того, когда будет приведена в порядок подача электроэнергии в дата-центр", - написал он в своем микроблоге.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Проблемы при работе с мессенджером испытывают пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.

Фото: twitter.com/durov

Как сообщала "Страна", в Facebook произошел масштабный сбой, который ударил по пользователям в Украине и Германии.

Также мы опубликовали список стран, где Telegram заблокирован или доступен ограниченно.