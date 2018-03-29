Появилось видео как в Николаеве представители Национальных дружин ворвались в задние областного совета с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко из-за самоубийства летчика и героя АТО Владислава Волошина.

Националисты требуют от депутатов облсовета выразить недоверие председателю ОГА Алексею Савченко, которого обвиняют в доведении до самоубийства Волошина.

Видео: facebook.com/KyryloYakovlev

20 марта в Николаеве уже пикетировали ОГА с требованием отставки Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина, который в последнее время занимал пост руководителя николаевского аэропорта, виновато руководство ОГВ. По мнению собравшихся на пикет, именно губернатор Савченко оказывал давление на Волошина, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

Ранее "Страна" сообщала, что "Будет жарко". В Николаеве националисты собираются под ОГА, чтобы припомнить губернатору Савченко смерть летчика Волошина.

Также губернатора Николаевской области Савченко допросили по делу Волошина.