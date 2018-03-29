Проведенная в Харькове повторная экспертиза тел трех погибших на пожаре в лагере "Виктория" девочек, подтвердила предыдущие результаты и показала, что одесские эксперты правильно идентифицировали тела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Уточняется, что результаты повторной экспертизы были получены на текущей неделе.

Напомним, что тела детей были эксгумированы в Одессе 12 февраля. Ее сделали для повторной экспертизы тел, на которой настояли родные погибших, опасаясь, что в одесском бюро судебно-медицинской экспертизы перед погребением перепутали тела детей.

Пожар в одесском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Трое из них погибли, трое были госпитализированы.

Ранее "Страна" писала о том, что в суд передали обвинения против двух чиновников ГСЧС по делу о пожаре в лагере "Виктория".