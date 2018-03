Вчера, 28 марта в Нью-Йорке открылся международный автосалон. Он проходит уже более 100 лет – с 1900 года, когда салон стал первым таким мероприятием в Северной Америке.

Главный акцент на этом автосалоне сделан на североамериканский рынок, но некоторые модели, впервые показанные в Нью-Йорке, попадут и на наш рынок.

"Страна" собрала самые яркие премьеры автосалона в Нью-Йорке.

Toyota RAV4

На шоу было представлено пятое поколение вседорожника Toyota RAV4. Дизайн автомобиля, по оценкам посетителей, стал более "мужским". По сравнению с предшественником, у новинки 2018 года более чем в полтора раза увеличилась жесткость кузова. Вместе с задней многорычажный подвеской это должно значительно улучшить управляемость авто и комфорт для пассажиров.

Toyota RAV4

Двигатель - 2,5-литра в паре с 8-ступенчатой АКП, либо построенный на базе мотора того же объема гибридный привод с вариатором. Также машина может похвастаться новой интеллектуальной системой полного привода и увеличенным более чем на сантиметр дорожным просветом.

Subaru Forester

Новый Subaru Forester, на первый взгляд, мало чем отличается от нынешней модели. Но его в основе — новая платформа SGP (Subaru Global Platform), на которой построены новые модели Subaru, включая XV и Impreza.

Subaru Forester

В новинке более просторный салон за счет возросших габаритов и увеличенной до 2,67 м колесной базы. Двигатель - модернизированный вариант 2,5-литровой оппозитной "четверки", имеет 182 лошадиные силы и работает в комбинации с автоматикой Стоп/Старт. В трансмиссии используется вариатор. В базовое оборудование авто входит комплекс ассистентов EyeSight - адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Кроссовер Infiniti QX60 Limited

Infiniti показала роскошные версии внедорожников QX60 Limited и QX80 Limited. Их отличительной особенностью является максимально расширенный список стандартного оборудования, а также высококлассная отделка экстерьера и интерьера, в которой присутствует много кожи и натурального дерева.

Infiniti QX80 Limited

Infiniti QX60 Limited будет предлагаться с 3,5-литровым двигателем V6. Infiniti QX80 Limited получил двигатель 5.6 V8, развивающий 400 сил.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Также на автосалоне были представлены две новые версии Volkswagen Atlas.

Концепт Volkswagen Atlas Cross Sport отличает пятиместный салон и более спортивное оформление. Базовый Atlas имеет в длину более пять метров, а представленный на шоу концепт короче на 19 сантиметров. При этом колесная база не изменилась.

В основе Cross Sport лежит та же платформа MQB с поперечным расположением мотора. Он имеет двигатель 3.6 VR6, два электромотора и аккумуляторный блок емкостью 2 кВт*ч. В сумме они выдают 314 л.с. и разгоняют автомобиль до 209 км/ч.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Второй гибрид воснащен двигателями мощностью 360 л.с. Он может заряжаться от сети, его батарея имеет мощность 18 кВт*ч. На разгон до 100 км/ч машине требуется 5,4 секунды. На электричестве кроссовер может проехать около 40 километров.

Genesis Essentia

Дочерний премиум-бренд Hyundai - Genesis - готовит расширение модельного ряда. До 2021 года должны появиться шесть новых автомобилей. В частности должно появиться большое мощное купе, которое возглавит ряд Genesis.

Выйдет он не раньше 2022 года, однако на шоу был представлен концепт Essentia.

Genesis Essentia

Это будет электромобиль, который приводят в движение несколько электродвигателей, но характеристик установки создатели не представили. Известно, что до 100 км/ч Essentia разгоняется за три секунды.

Mercedes

Mercedes представил обновленные купе и кабриолет C-класса. Внешне они практически не изменились, но в салоне появился новый руль с сенсорными панелями, широкоформатный дисплей медиасистемы диагональю 10,25 дюйма и виртуальная приборная панель.

Mercedes

у базовой версии C 200 теперь 1,5-литровый двигатель на 184 лошадиные силы, дизельный C 220d получил новый мотор семейства OM 654 объемом 2 л на 194 лошшадиные силы, V6 Biturbo под капотом AMG C 43 объемом 3 литра теперь имеет 390 лошадиных сил.

Volvo XC60

Организаторы конкурса World Car Awards назвали кроссовер Volvo XC60 лучшим авто 2018, о чем было объявлено на салоне в Нью-Йорке. Шведский автомобиль одержал победу в борьбе с 33 претендентами, а на финальном этапе его соперниками были Mazda CX-5 и Range Rover Velar.

За лучший автомобиль голосовали члены международного жюри конкурса в составе 82 журналистов из разных стран.